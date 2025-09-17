Salussola, camion danneggia palo della Telecom

Nella mattina di ieri martedì 16 settembre un camion ha urtato accidentalmente un palo della Telecom durante una manovra. Il fatto è avvenuto a Salussola, dove sono intervenuti i Carabinieri di Cavaglià, per gli accertamenti del caso.

Il conducente, un uomo del 1974 residente fuori regione, era alla guida di un Mercedes di una società quando è finito contro al palo. Fortunatamente non si sono verificati danni a terzi né interruzioni del pubblico servizio. La società provvederà al risarcimento diretto dei danni.

La viabilità è stata ripristinata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il palo danneggiato.