 / CRONACA

CRONACA | 17 settembre 2025, 11:51

Salussola, camion danneggia palo della Telecom

Nessun ferito

Salussola, camion danneggia palo della Telecom, foto archivio

Salussola, camion danneggia palo della Telecom, foto archivio

Nella mattina di ieri martedì 16 settembre un camion ha urtato accidentalmente un palo della Telecom durante una manovra. Il fatto è avvenuto a Salussola, dove sono intervenuti i Carabinieri di Cavaglià, per gli accertamenti del caso.

Il conducente, un uomo del 1974 residente fuori regione, era alla guida di un Mercedes di una società quando è finito contro al palo. Fortunatamente non si sono verificati danni a terzi né interruzioni del pubblico servizio. La società provvederà al risarcimento diretto dei danni.

La viabilità è stata ripristinata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il palo danneggiato.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore