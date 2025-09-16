TT Biella: settimana impegnativa fra tornei e manifestazioni sportive FOTO

In attesa dell’avvio dei campionati a squadre, che per il settore femminile scatteranno domenica prossima con il primo concentramento, il fine settimana del TT Biella è stato ancora una volta ricco di impegni e soddisfazioni, tra tornei disputati in Piemonte e Lombardia e la partecipazione alla Cittadella Biellese dello Sport.

I risultati a Torino

A Torino, in via Tempia, otto atleti biellesi hanno preso parte al torneo. Nella gara riservata ai sesta categoria, hanno superato la fase a gironi Maurizio Rondi, Traian Muscalu e il giovane Alessandro Rizzo.

Rondi ha avuto la meglio su Chiara e Bougerra, proseguendo poi nel tabellone con la vittoria su Schiavone prima di fermarsi contro Grieco, futuro vincitore della gara, al termine di un incontro combattutissimo (6/-2/-8/9/10).

Muscalu si è imposto su Molinari (-7/8/8/9) e Cosentino (9/8/-4/-4/10), ma al primo turno a eliminazione diretta ha incrociato proprio il compagno di squadra Rizzo. Dopo la semifinale di Piossasco di due settimane fa, il duello si è ripetuto: anche questa volta a spuntarla è stato Rizzo, ma soltanto al quinto set (-10/11/-11/8/8).

Rizzo, dopo aver superato il girone con autorità (successi in tre set su Palmisano e Spagnoletti), ha vinto lo scontro interno con Muscalu, ma si è poi arreso alla novarese Toniolo.

Nessun passaggio del girone, invece, per Daniele Milanesi, Davide Ronsisvalle e Gabriele Carisio, eliminati rispettivamente da Schiavone e Guerin, Atzeni e Cigalini, Ferraresi e Picchioldi.

Nella gara di quarta categoria, in campo Giacomo Cenedese e Luca Lanza. Il primo è stato eliminato da Toffoli, futuro vincitore, e da Selmi. Percorso positivo invece per Lanza: girone superato con vittorie nette su Celia e Marchesi, successo anche su De Marco nel tabellone, prima dello stop contro Castagno, avversario mai battuto in carriera.

Passaro in evidenza a Milano

A Milano, presso il centro Bonacossa, si è svolto il Trofeo Maietti. Tra i partecipanti anche il biellese Matteo Passaro, che ha affrontato avversari di alto livello, tra cui due prima categoria. Inserito in un girone con Deleraico, Pagano e Perego, è riuscito comunque a strappare una preziosa vittoria contro quest’ultimo.

La Cittadella dello Sport a Biella

A Biella, in Piazza Martiri della Libertà, il TT Biella è stato protagonista della Cittadella Biellese dello Sport, manifestazione organizzata dall’Assessorato allo Sport con la partecipazione di molte realtà del territorio. Lo stand del Tennistavolo ha visto impegnati dirigenti e giovani atleti, che hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Gabriele Carisio, Lorenzo Piemontese e Lodovica Motta per l’instancabile impegno.