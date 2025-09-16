TOR330-Tor des Géants®, Eulogio guida il gruppo dei biellesi FOTO

Nel TOR330-Tor des Géants® si riconferma al primo posto il francese Richard Victor, seguito dal connazionale Martin Perrier e dall’italiano Simone Corsini.
Per quanto riguarda i biellesi, al momento Riccardo Eulogio si posiziona in 227°posizione, seguito da Chiara Tallia (234°), Martino Platini (254°), Giovanni Mozzone (376°), Enrico Correale (435°), Iacopo Falanga (706°), Edoardo Bernascone (715°), Paolo Borra (805°), Luca Travostino (855°). Si ritirano Gregorio Reda e Uwe Dietmar Eichert.
Anche nel TOR450 si registra l'addio di Riccardo Girardi. Alfio Rinaldo si piazza in 104° posizione, alle sue spalle c'è Rodolfo De Colle (114°).