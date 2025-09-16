 / Running e Trail

Running e Trail | 16 settembre 2025, 18:58

TOR330-Tor des Géants®, Eulogio guida il gruppo dei biellesi FOTO

Tutti i piazzamenti dei biellesi dopo la seconda notte di gara, tra arrivi e ritiri.

tor gara

TOR330-Tor des Géants®, Eulogio guida il gruppo dei biellesi (foto Lalla Lalla)

Nel TOR330-Tor des Géants® si riconferma al primo posto il francese Richard Victor, seguito dal connazionale Martin Perrier e dall’italiano Simone Corsini.

Per quanto riguarda i biellesi, al momento Riccardo Eulogio si posiziona in 227°posizione, seguito da Chiara Tallia (234°), Martino Platini (254°), Giovanni Mozzone (376°), Enrico Correale (435°), Iacopo Falanga (706°), Edoardo Bernascone (715°), Paolo Borra (805°), Luca Travostino (855°). Si ritirano Gregorio Reda e Uwe Dietmar Eichert.

Anche nel TOR450 si registra l'addio di Riccardo Girardi. Alfio Rinaldo si piazza in 104° posizione, alle sue spalle c'è Rodolfo De Colle (114°).

Erika Festa Rovera

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore