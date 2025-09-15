Incidenti a Pettinengo e Biella, tre motociclisti in ospedale (foto di repertorio)

Tre motociclisti sono finiti in ospedale a seguito di un paio di incidenti stradali, avvenuti nella giornata di ieri, 14 settembre.

Il primo si è verificato intorno alle 12 sulla Provinciale Zumaglia-Pettinengo, dove una coppia di centauri, un torinese di 52 anni e una 51enne della provincia di Vercelli, è finita a terra con la moto per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Nell'impatto avrebbero riportato lievi ferite. È in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto affidata ai militari dell'Arma, giunti sul posto assieme ai sanitari del 118.

A Biella, invece, intorno alle 18, un altro sinistro si è verificato sulla strada che porta al Santuario di Oropa. A rimanere ferito un 27enne di Vercelli. Anche in questo caso, il personale medico ha trasportato il giovane al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.