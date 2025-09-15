Team Riverosse in gara ad Arnad FOTO

Sabato 13 settembre sette giovanissimi e un promozionale hanno partecipato all'8° Prova Grand Prix VDA ad Arnad, gara del circuito valdostano organizzata dalla VTT Arnad.

Su un percorso boschivo, con ostacoli naturali e artificiali che richiedevano una buona preparazione tecnica, pochi i punti di sorpasso e tantissimi atleti in gara. Ad eccellere in questa giornata sono Bertona e Mersi, entrambi sul podio valdostano.

I ragazzi del Team Riverosse hanno raggiunto tutti ottime posizioni nonostante la partenza svantaggiata in quanto, come prevede il regolamento, sono stati inseriti in griglia di partenza in coda agli atleti valdostani.

G3 Mersi Tommaso 3° classificato, G4 Racca Pietro 20° classificato, G5 Toniolo Amelia 7° classificata, Masieri Matteo 10° classificato e Milesi Ludovico 12° classificato, G6 Bertona Matteo 1° classificato e Bona Nino Wayan 9° classificato. Portacolori Riverossina promozionale Toniolo Agata.