Miagliano corre insieme: torna il Villa Poma Trail, domenica 28 settembre

Torna anche quest’anno, con grande entusiasmo, il Villa Poma Trail, l’evento sportivo e comunitario che unisce corsa, natura e solidarietà nel cuore della Valle Cervo. L’appuntamento è per domenica 28 settembre 2025 a Miagliano, con partenza da Viale Rimembranza 7 e tre percorsi adatti a tutte le età e livelli.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, nasce dall’energia della Casa di Riposo “Villa Poma”, con l’obiettivo di creare un momento di sport accessibile, e vicino agli Ospiti della residenza per anziani.

I tre percorsi

Trail 10K: un percorso collinare di 10 km tra boschi, sterrati e scorci panoramici. Non competitivo, ma con un gadget per tutti i finisher.

Camminata 5K: adatta a famiglie, gruppi e camminatori, per scoprire le bellezze di Miagliano e dintorni.

Bocia Trail 2K: il mini trail per bambini e bambine, con partenza riservata e sorprese all’arrivo.

Un evento per tutti

Il Villa Poma Trail non è solo corsa: è festa, incontro e comunità. Il pasta party finale sarà gestito dalla Pro Loco, aperto anche a familiari e visitatori. Sarà possibile pranzare insieme agli ospiti della casa di riposo, in uno spirito intergenerazionale raro e prezioso.

Ci sarà buona musica grazie all'amico e DJ Andrea Caprio.

Si ringrazia tutti gli sponsor e il Prezioso contributo a Maurizio Scilla.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono già aperte via e-mail a villapomatrail@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 346 899 4063. È possibile scegliere il percorso preferito al momento dell’iscrizione.

🔗 Per aggiornamenti, regolamento e dettagli: scrivici!