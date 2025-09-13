“Panoramica Zegna Outdoor”: Valdilana chiusa alle auto per promuovere il movimento

Oggi, sabato 13 settembre 2025 la Panoramica Zegna sarà tutta per pedoni e ciclisti: dalle ore 9:00 alle 14:30 il traffico motorizzato verrà sospeso, trasformando la celebre strada in un percorso immerso nella natura, dedicato a camminate, pedalate ed escursioni.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, è promossa da Oasi Zegna con il sostegno dei Comuni e della Provincia di Biella, e si presenta come una giornata “green” aperta a tutti, senza necessità di iscrizione e senza carattere competitivo.

Tra le attività in programma, spicca l’escursione a piedi organizzata dal CAI di Trivero: partenza dall’Ufficio Turistico del Centro Zegna alle ore 9:00, salita al Santuario di San Bernardo (dislivello 600 m), per proseguire verso il Bocchetto Luvera, sosta pranzo e rientro attraverso il Santuario della Brughiera. Per chi preferisce le due ruote, saranno presenti anche Free Bike Trivero, Enduro Oasi Zegna, la Scuola Nazionale MTB e le guide cicloturistiche piemontesi di BC Bike Experience.

Il regolamento prevede il rispetto del Codice della Strada, un comportamento corretto verso altri partecipanti e l’ambiente, e l’uso obbligatorio di casco e protezioni per i ciclisti. Le strade saranno presidiate dalle forze dell’ordine e riaperte al traffico alle 14:30.