P.M. Alimentari - Carrefour, 50 anni insieme a Chiavazza FOTO

Nasce nel 1975 a Chiavazza (Biella) dall’intraprendenza di PierUgo e Marisa la storia di P.M. Alimentari: un negozio di quartiere che in mezzo secolo è diventato presidio di prossimità, sapendo attrarre molti clienti dai paesi limitrofi, per la qualità dei prodotti freschi. Oggi l’attività è guidata dai coniugi Riccardo e Roberta.





Negli anni, l’attività cresce e si modernizza senza perdere la propria impronta. Cambiano le insegne, si ampliano gli assortimenti, arrivano i primi investimenti sul banco del fresco. A restare invariato è il rapporto con i clienti, la conduzione familiare e uno staff di collaboratori appassionati. Tra i volti di oggi, Angela e Marco, esempi della professionalità “di casa” che da sempre accompagna Chiavazza, sia dietro al banco che fra i clienti.





Il punto di forza è la gastronomia interna: una cucina di produzione con il gastronomo Franco, da molti anni al fianco della famiglia, piatti del giorno e grande attenzione ai prodotti freschi e quella relazione che trasforma l’acquisto in un dialogo di fiducia. In questi cinquant’anni l’insegna si è rinnovata e oggi è affiliata a Carrefour Express.

“Grazie alla fiducia e all’affetto dei nostri clienti, festeggiamo con orgoglio i nostri 50 anni di attività. Un traguardo che appartiene a tutta la comunità.”







Grandi novità per un importante traguardo

Per celebrare il 50° anniversario, P.M. Alimentari ha varato un piano di ristrutturazione dell’offerta: circa 700 nuovi prodotti a scaffale e una politica promozionale persistente e diffusa su tutta la linea, per coniugare qualità e convenienza in un momento complesso per le famiglie.

Le promozioni in corso

- Prezzi imbattibili: iniziative dall’11 al 21 settembre su una selezione di freschi e dispensa.

- Buono sconto 10%: valido in Via Lorenzo Cucco, 12 – Biella dal 15 al 21 settembre, con spesa minima di 25 €; prodotti in promozione inclusi (regolamento al box informazioni).

- Mercoledì Senior: -10% per chi ha più di 60 anni ogni mercoledì, con spesa minima di 10 €, esclusi i prodotti in promozione.

Oggi, 12 settembre: gelato per tutti

La festa entra nel vivo oggi, giovedì 12 settembre, con una degustazione gratuita di gelato dalle 15.00 alle 19.00 in negozio. Previsti anche una borsa omaggio e la distribuzione di buoni extra validi per la settimana successiva, che si sommano alle offerte in corso. Un modo semplice per dire grazie a una comunità che ha accompagnato il negozio per mezzo secolo.