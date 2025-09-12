Ubriaco all'ingresso della discoteca aggredisce la sicurezza: arrestato un 21enne biellese

Si è presentato in evidente stato di ebbrezza all’ingresso della discoteca Celebrità di Trecate, pretendendo di entrare nonostante il divieto degli addetti alla sicurezza. Alla richiesta di allontanarsi, il giovane ha reagito con spinte e atteggiamenti aggressivi, costringendo il personale a richiedere l’intervento dei Carabinieri.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile (NORM), che ha proceduto all’arresto del ragazzo, un 21enne residente a Biella. Anche di fronte ai militari il giovane non si è calmato, continuando a inveire e opponendo resistenza per evitare l’identificazione.

Il giorno successivo, durante la convalida in tribunale, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, in attesa del processo per direttissima.