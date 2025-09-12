IronBiella, belle prove per Matteo Fila e Luca Averono

Domenica 7 settembre, per la prima volta, Matteo Fila ha provato la distanza del Triathlon Medio a Mergozzo. Al suo primo anno di Triathlon ha affrontato una distanza molto impegnativa, concludendo la gara al meglio. Una branca del Triathlon meno conosciuta ma molto più adrenalinica sono le gare X Terra. Sono sempre gare di dove la prima frazione è il nuoto, la bici viene fatta in mtb su strade sterrate e discese adrenaliniche per concludere sempre con la corsa.

“Il nostro Luca Averono è uno specialista del settore – riportano dall'IronBiella - Quest'anno ha concluso diverse gare in tutte le distanze: 12 aprile per la Terra Malta, 21 giugno per la Terra Svizzera e il 5 luglio per la Terra Francia”.