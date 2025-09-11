Panathlon Biella, convivio e ospiti nel mese di settembre FOTO

"Ai fil di cresta sulle Alpi biellesi", questo era il tema del Convivio del mese di settembre del Panathlon di Biella, che ha avuto come protagonista l'alpinista e sciatore muzzanese Roberto Munarin. L'ospite, che ha appassionato la platea con i suoi racconti, i suoi video e le sue fotografie è stato presentato dal Segretario del Panathlon Ercole Passera, anche lui grandissimo appassionato di montagna.

Classe 1961, Roberto Munarin è una personalità poliedrica nel mondo della montagna biellese ed italiana. Chiodatore, apritore di vie con Tito Sacchet, grande protagonista dello "sci ripido", anima e cuore dell'associazione "Ai Gat ad Piumb - Biella" è stato protagonista di più di 120 salite e discese nelle nostre montagne e non solo. Evocative le immagini ed i video che hanno appassionato i panathleti e gli ospiti presenti. Le fotografie delle sue imprese, i luoghi, le quattro stagioni presenti nelle sue fotografie raccontano la montagna, la natura e le imprese di una persona che è un vero e grande atleta con il cuore tra le vette.

Molto interessante, poi, la carrellata di fotografie relativa all'incredibile lavoro di censimento degli alpeggi delle alpi biellesi (più di 450) fatto da Munarin in tutti questi anni, una ricerca storica, paesaggistica ed etnografica senza precedenti. Nella serata la Presidente Anna Zumaglini ha poi accolto come graditissima ospite Laura Rondolotto, moglie del compianto Socio Panathlon Martino Borrione, scomparso poco tempo fa in uno dei suoi tanti viaggi in Nepal, che ha presentato il bellissimo libro scritto da Borrione dal titolo "La Montagna ed il soccorso alpino biellese".

Durante la serata sono stati ricordati due importanti appuntamenti che nei prossimi fine settimana avranno il supporto del Panathlon di Biella, Raffaella Merlo ha presentato il consueto evento di "Sportivamente Insieme" che si svolgerà domenica 28 settembre invitando Soci e simpatizzanti alla massima partecipazione, Anna Rivetti, anima de "La corsa della Speranza" organizzata dal Fondo Edo ed Elvo Tempia, ha ricordato e raccolto adesioni per la manifestazione che si svolgerà domenica 14 settembre. L'appuntamento è per il Convivio di martedì 14 ottobre per il consueto premio biennale "Una vita per lo Sport".