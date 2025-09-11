Lorenzo Sonego in visita a Biella, il campione del tennis incontra i giovani allievi a I Faggi FOTO e VIDEO

“È bello essere a I Faggi, ho dei bellissimi ricordi. Qui, ho giocato il mio primo challenger della carriera comprendendo che sarei potuto diventare un professionista”. Queste le parole di Lorenzo Sonego, il campione di tennis giunto a Biella nel pomeriggio di oggi, 11 settembre, per prendere parte ad una giornata che unisce sport, memoria e passione.

Ad accoglierlo un gran numero di giovani atleti e tifosi, pronti a scambiare due parole e scattare una fotografia con uno dei principali protagonisti del tennis italiano contemporaneo. Commovente l'abbraccio tra il vincitore di 4 tornei ATP con lo zio Fabrizio Coviello, direttore tecnico della realtà sportiva laniera di cui ora Sonego sarà ufficialmente l'ambasciatore.

“L'ho visto crescere fin da quando era un bambino – sottolinea Coviello – È proprio l'orgoglio della famiglia”. In tale occasione, Sonego ha intrattenuto i giovani allievi con prove e dimostrazioni sul campo trascorrendo del tempo con loro. È poi seguito un confronto proprio con le nuove generazioni, dove sono state poste domande e condivisi racconti e aneddoti prima del brindisi finale che ha dato inizio alla nuova stagione. Presente anche il sindaco di Biella Marzio Olivero (insieme all'assessore allo Sport Giacomo Moscarola) che l'ha omaggiato con uno speciale rinoscimento.

La giornata è stata utile anche per conoscere la realtà del circolo assieme allo staff tecnico, formato dai maestri Massimo Rossi e Alessio Loglisci, oltre ai preparatori atletici Riccardo Zanchetta e Pietro Oberti. Proprio Rossi ha analizzato il nuovo anno sportivo che verrà: “Sono anni che portiamo avanti la scuola tennis, concentrandoci sulla fascia che comprende i 5 anni in su. L'obiettivo è di aumentare la nostra base dedicandoci alle annate 2020 e 2021 così da avere un buon numero di giovanissimi allievi per avviare un percorso definito e personalizzato. Poi, avrà inizio un corso rivolto agli adulti, divisi in gruppi per livelli diversi e orari specifici. L'idea non è solo insegnare la pratica sportiva ma creare un bel movimento sportivo all'interno de I Faggi, contrassegnato dall'aggregazione e dalla socialità”.

Per Zanchetta, invece, l'importante “è seguire i ragazzi in tutte le loro fasi così da potersi esprimere al 100 per cento. Sviluppare, cioè, la parte di prevenzione con quella della performance, formata da forza, velocità e resistenza”.