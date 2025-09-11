Biella, Open Day Multisport: la Cittadella del Rugby promuove gioco e attività fisica FOTO

Sabato scorso, incorniciato da una splendida giornata di sole, si è tenuto alla Cittadella del Rugby di Biella il 2° Open Day Multisport, evento promosso con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Sport e Salute e Fondazione Fila, che ha registrato una grande partecipazione, confermandosi un appuntamento molto atteso da famiglie, bambini e appassionati di sport.

A partire dalle 14.30, centinaia di persone hanno animato l’area sportiva, con una presenza significativa di bambini e ragazzi che hanno potuto cimentarsi in numerose discipline, guidati da tecnici e istruttori qualificati.

L’iniziativa ha coinvolto 14 associazioni sportive del territorio:

- Biella Rugby

- Bi Roller Pattinaggio

- Basket Femminile Biellese

- Bugella Sport

- Kwan Taekwondo

- Pietro Micca Biella

- Bi Vertical

- Olympic Karate Quaregna

- Piemonte Ginnastica

- Ippon 2 Karate

- In Sport

- Virtus Chiavazza

- Scuola Pallavolo Biellese

- Unione Giovane Biella

Nicola Mazzucato, Director of Rugby, ha dichiarato:

“Lo scopo di giornate come questa, impostate volutamente prima dell’inizio della scuola, hanno come obiettivo quello di permettere ai genitori di orientarsi nella scelta dell’attività sportiva da far svolgere ai figli nel corso dell’anno. I ragazzi hanno l’opportunità di provare discipline diverse e i genitori quella di verificare orari, costi ed avere tutte le informazioni necessarie. Ringrazio tutte le società partecipanti che hanno avuto un bell’entusiasmo ed ognuna di loro si è resa protagonista della perfetta riuscita dell’evento”.

Il successo del 2° Open Day Multisport conferma l’importanza di creare occasioni di incontro tra sport, territorio e comunità. Un pomeriggio che ha saputo unire entusiasmo, partecipazione e spirito collaborativo, con l’auspicio di ritrovarsi ancora più numerosi nella prossima edizione.