A Salussola il saluto dell'amministrazione ai bambini delle scuole FOTO

Ieri mattina 10 settembre il sindaco di Salussola Manuela Chioda con il vice Sindaco Massimo Canella e gli assessori sono andati a salutare tutti i bambini sia della primaria che della secondaria e come da consuetudine hanno regalato delle bellissime borracce colorate ai nuovi arrivati di prima elementare e a quelli nuovi che arrivano da altri paesi.

"Siamo andati a trovare i bimbi e stiamo lavorando perché la nostra scuola sia sempre all'avanguardia - spiega il sindaco Chioda -. A questo proposito stiamo allestendo una stanza di lettura all'interno della secondaria con arredi comodi e confortevoli, in modo da stimolare i ragazzi a leggere, a condividere le storie, limitare un po' l'uso del cellulare e a imparare a condividere diverse esperienze che vivono con le parole e con l'amicizia".

Come tutti gli anni il Comune anche questo anno ha concesso ai bambini della primaria di prima elementare un contributo per l'acquisto di materiale scolastico e ai ragazzi di prima media, per acquistare libri o quello di cui hanno necessità.

"Ci teniamo moltissimo alla scuola - commenta il primo cittadino - , per questo facciamo tutto il possibile per assicurare agli iscritti sempre migliori servizi".