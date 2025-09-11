Regione, costituito il gruppo tecnico epatologico

E’ stato ufficialmente costituito il Gruppo Tecnico Regionale Area Epatologia. L'iniziativa risponde alla necessità di rafforzare e innovare l'approccio alla cura delle patologie epatiche sul territorio.

Il gruppo, composto da esperti del settore e dall’Associazione dei pazienti EpaC – ETS, avrà il compito di elaborare proposte di attività efficaci e sostenibili, in stretta collaborazione e condivisione con le aziende anitarie regionali. “Le iniziative- sottolinea l’assessore alla Sanità Federico Riboldi- saranno orientate al miglioramento complessivo dell'area epatologia, con un focus particolare sull'ottimizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici e sulla promozione di un'assistenza sanitaria di alta qualità per i cittadini.”

“Questa costituzione rappresenta un passo strategico per l'intero sistema sanitario regionale, segnando un impegno concreto verso il potenziamento di un settore cruciale per la salute pubblica. Con l’Assessore Riboldi si realizza un reale coinvolgimento dei pazienti e cittadini in percorsi condivisi con gli addetti ai lavori”- afferma il referente dell’associazione EpaC – ETS per il Piemonte, Saverio Ventura. “Tra i tanti obiettivi del tavolo tecnico quelli evidenziati come rilevanti al momento sono uniformare i comportamenti professionali e migliorare l’accesso ai percorsi di cura dei pazienti sia a livello di tempistiche di presa in carico che di prevenzione e diagnosi precoce” sottolinea la dottoressa Federica Riccio, direttore Reti di patologia e medicina territoriale di Azienda Zero, che coordinerà il gruppo di lavoro su mandato regionale.