11 settembre, Pichetto: “Questo anniversario ci ricorda il valore della libertà”

11 settembre 2025

“Gli attentati dell’11 settembre hanno segnato in maniera indelebile la nostra epoca. La memoria di quei terribili momenti, il pensiero per le vittime e la gratitudine verso quanti si sono strenuamente sacrificati nei soccorsi appartengono a tutti noi, nel segno di un legame di profonda amicizia con il popolo americano. Questo anniversario ci ricorda il valore della libertà e l’esigenza di contrastare ovunque la minaccia terroristica internazionale”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto.

