Valdilana, dal Comune l'augurio agli studenti: “Buon anno scolastico”

“In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, desideriamo rivolgere un augurio di buon percorso alle ragazze e ai ragazzi che tornano tra i banchi di scuola”. Lo scrive l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco di Valdilana Mario Carli, sui propri canali social.

E aggiunge: “A voi studenti auguriamo un anno ricco di scoperte, impegno e soddisfazioni. Affrontatelo con curiosità, entusiasmo e determinazione. Un augurio di buon lavoro a tutte le insegnanti, agli insegnanti, al personale scolastico e alle famiglie: il vostro impegno quotidiano è fondamentale per costruire insieme una comunità attenta, solidale e orientata al futuro. Buon anno scolastico a tutte e a tutti”.