Gare e solidarietà al Golf Club Cavaglià FOTO

Gare e solidarietà al Golf Club Cavaglià

Sabato al Gc Cavaglià è tornata Fringuel Red Cup (18 buche a squadre di 4 giocatori) by Falegnameria Nunziata. Si è giocato con formula pro-am modificata (due score su quattro ma a turno chi aveva la pallina rossa doveva segnare la buca).

Ha vinto il 1° lordo con 55 punti il team composto da Schellino P.-Benigni-Ruggiero-Casalino R.. Nel netto al 1° posto Volpe D.-Volpe S.-Vaglio Tessitore-Delpiano con 90, seguiti da Greppi-Tallia P.-Franzo-Eulogio con 84 e al 3° netto Ubezzi-Borin-Gulfi-Moro con 82.

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la tappa dell’Actionaid Golf Tour (18 buche Stableford 3 categorie) circuito benefico con premi speciali e gadget per tutti i partecipanti. A contribuire alla raccolta fondi a fine giornata si è giocata una gara di putting green con in palio un orologio Festina.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino 34 punti, 1° netto Tommaso Falla 37, 2° netto Rohan Jay Silva 37. 2a categoria: 1° netto Mauro Malinverni 40, 2° netto Giovanni Frigerio 39. 3a categoria: 1° netto Davide Pecoraro 45, 2° netto Antonio Imbriani 42. 1° Lady Daniela Magni 38.

Due gli eventi previsti per questo weekend al Gc Cavaglià. Sabato farà tappa il Green Pass Card Trophy (Stableford, 18 buche, 3 categorie) campionato con finali nazionali e internazionale a ranking.

Dopo la premiazione a seguire rinfresco.Domenica c’è in programma l’Ottavo Sapore Golf Trophy (18 buche, Stableford). In premio al 1° lordo e ai primi di categoria un soggiorno presso il bed & breakfast Ottavo Sapore. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it