Conto alla rovescia per la rassegna musicale del Coro Noi Cantando

Il mese di ottobre si avvicina e il Coro Noi Cantando già da mesi è al lavoro per preparare la rassegna musicale che ogni anno lo vede interprete sul palco del Teatro Comunale di Cossato insieme ad ospiti di eccezione.

La protagonista di quest’anno sarà la musica italiana espressa con lo stile “Vocal Pop”, come intendeva l’indimenticabile fondatore e direttore Vitaliano Zambon che aveva voluto dare inizio a un nuovo modo di “fare coro”. In perfetta sintonia con il tema della serata, nel foyer del teatro sarà allestita un’esposizione dal titolo “La musica italiana è passata di qui”, dedicata a un evento biellese che per più di sessant’anni, durante l’estate, ha celebrato la musica italiana, portando nel nostro territorio i più grandi artisti della canzone: il Ferragosto Andornese.

La mostra fu realizzata nel 2021 dall’Associazione Piano BI, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella, al Museo del Territorio Biellese. Furono esposti i più bei momenti della manifestazione, per il periodo 1958-1973, colti dall’obiettivo di Sergio Fighera, fotografo ufficiale, e scansionati dal figlio Giuliano. Il Coro Noi Cantando avrà il piacere di riproporre un estratto della suddetta mostra. Inoltre è stato realizzato un catalogo relativo all’esposizione a cura di Arnaldo Allara e Maurizio Pellegrini con la prefazione di Enzo Gentile.

Ma, per tornare al momento musicale, è d’obbligo svelare chi, dopo i brani d’apertura proposti dai Noi Cantando, sarà l’ospite protagonista della rassegna 2025…o meglio le ospiti: un trio vocale femminile di grande talento specializzato nel canto armonizzato, le Blue Dolls, una sorta di Trio Lescano dei giorni nostri, che propone brani soprattutto in stile swing, jazz e musica moderna. Hanno al loro attivo decine di apparizioni televisive, centinaia di concerti in teatri italiani e stranieri e una esperienza di doppiaggio nel film televisivo RAI “Le ragazze dello swing” dedicato proprio al Trio Lescano.

Hanno anche più volte collaborato con Drusilla Foer (che è stata ospite nel biellese un paio d’anni or sono con lo spettacolo “Eleganzissima”), con conduttori del calibro di Maurizio Costanzo, Piero Chiambretti, Renzo Arbore e con altri noti artisti italiani. Attualmente sono impegnate nel loro nuovo spettacolo “Pop Tales, la musica italiana d’autore come non te l’aspetti” dove esplorano nuove sonorità e nuovi generi in ambito pop che si distinguono dal loro repertorio abituale e che porteranno anche sul palcoscenico cossatese.

L’evento avrà luogo venerdì 10 ottobre alle 21 presso il Teatro Comunale di Cossato.