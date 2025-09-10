A Campiglia Cervo risuonano i tamburi giapponesi del gruppo Fudendaiko

Il comune di Campiglia Cervo è lieto di annunciare un appuntamento speciale dedicato all’arte dei tamburi giapponesi, realizzato nell’ambito del progetto “Bosco Sacro – rifugio per i caregivers” finanziato da Unione Buddhista Italiana ad un partenariato composto da Coop. Soc. Domus Laetitiae, Teatro Popolare Europeo ETS, Richiamo del Bosco, Associazione Il Cerchio Vuoto e Consorzio IRIS.

L'appuntamento per le 21 di venerdì 12 settembre nella piazza della chiesa di Campiglia. Il borgo biellese farà da cornice a un evento gratuito che unisce spettacolo, energia e spiritualità: l’esibizione del Fudendaiko, la scuola di tamburi giapponesi nata nel 2011 presso il Tempio di Fudenji di Salsomaggiore Terme (PR). Il Taiko, l’arte di suonare i tamburi giapponesi, affonda le sue radici in riti religiosi, battaglie e celebrazioni popolari.

Oggi questa pratica si è trasformata in una forma d’arte scenica e musicale, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età con la potenza del ritmo e la suggestione del gesto. Il gruppo Fudendaiko, fondato con l’intento di diffondere la cultura del Taiko in Italia, non si limita alle esibizioni dal vivo: propone anche corsi rivolti a principianti, bambini, persone con disabilità e perfino attività di team building aziendale, portando i valori della disciplina, della coordinazione e dell’ascolto reciproco anche in contesti educativi e professionali.

Prima dello spettacolo serale, dalle 16 alle 18, il pubblico avrà l’occasione di vivere in prima persona l’esperienza del Taiko partecipando a un laboratorio a cura del gruppo Fudendaiko. Un momento inclusivo e partecipativo, pensato per chi desidera avvicinarsi a questa affascinante forma d’arte. L’ingresso all’evento è gratuito.