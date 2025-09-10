Grande affluenza a Cossato per la Grigliata Alpina: “Grazie a volontari e partecipanti”

Bilancio più che positivo per l'edizione 2025 della Grigliata Alpina, realizzata nelle scorse settimane dagli Alpini di Cossato e Quaregna.

Otto serate all'insegna del buon cibo e della convivialità in un clima di festa e musica, aperto ad ogni fascia di età. L'evento, andato in scena dal 29 agosto all'8 settembre, ha sempre visto una buona partecipazione di pubblico nei locali della sede di via Cesare Battisti, a Cossato.

Soddisfatto il capogruppo Moreno Zanin: “Siamo felici dell'affluenza registrata quest'anno. Un grazie ai volontari, circa 60, che hanno collaborato attivamente, oltre ai commensali. Senza di loro non ci sarebbe stata festa”.