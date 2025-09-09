Challenger Biella: Stefano Napolitano vince all’esordio contro Dalla Valle. Papà Cosimo: "Si è espresso bene" VIDEO

Stefano Napolitano ce l'ha fatta. Nella giornata di oggi martedì 9 settembre, all’esordio del Challenger ATP “Città di Biella”, in corso sui campi in terra rossa del Tennis Lab di via Liguria, il "suo" Tennis Lab, dove ci sono papà Cosimo e la sorella Nicole, ha passato il turno.

Dopo uno stop di un paio di ore per via della pioggia il tennista biellese, attualmente numero 650 del ranking mondiale a causa del lungo stop prima per infortunio e poi per un intervento, ha sconfitto 6/1 6/4 Enrico Dalla Valle, attualmente n. 441 del ranking ATP.

Nella giornata di domani, Napolitano inizierà anche il suo percorso nel doppio in coppia con Giovanni Fonio.

Questo il calendario:

WEDNESDAY, 10 SEPTEMBER 2025

Campo Centrale - start 11:00 AM

[4] Alexander Ritschard (SUI) vs [WC] Gianluca Cadenasso (ITA)

Kilian Feldbausch (SUI) vs [3] Marco Cecchinato (ITA)

[1] Guido Andreozzi (ARG) / Daniil Golubev vs [WC] Giovanni Fonio (ITA) / Stefano Napolitano (ITA)

Campo 3 Biella Collezioni - start 11:00 AM

Dennis Novak (AUT) vs [8] Jelle Sels (NED)

Simone Agostini (ITA) / Lorenzo Carboni (ITA) vs Enrico Dalla Valle (ITA) / Giovanni Oradini (ITA)

Followed By

after suitable rest - Buvaysar Gadamauri (BEL) / Jelle Sels (NED) vs Federico Arnaboldi (ITA) / Federico Iannaccone (ITA)

Campo 4 Servizi e Seta - start 11:00 AM

[5] Marko Topo (GER) vs Robert Strombachs (LAT)