Festa d'estate ad Andorno Micca, un successo di solidarietà e divertimento

Nelle scorse settimane la RSA di Andorno Micca ha organizzato la consueta Festa d’Estate. L’evento, che viene realizzato con cadenza annuale, ha visto la partecipazione di molti ospiti con i relativi parenti e simpatizzanti amici della Casa.

La giornata è stata un vero e proprio successo: si è iniziato con una merenda snoira a cui tutti hanno preso parte con l’accompagnamento della splendida musica dei nostri amici, Giorgio e Rudy che hanno suonato diversi pezzi evergreen. Gli ospiti sono così stati coinvolti in balli e canti, creando un’atmosfera gioiosa e conviviale.

Vera chicca della festa è stato il mercatino allestito con le borse di stoffa realizzate dagli ospiti della struttura che con cura e passione durante l’attività organizzata di cucito. I presenti hanno potuto ammirare e acquistare come ricordo della festa i pezzi unici prodotti.

La struttura ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della festa: il personale per l’organizzazione e la gestione dell’evento, i volontari per il loro prezioso aiuto, i cuochi che hanno preparato la merenda e il gruppo Alpini di Andorno Micca e Miagliano che hanno gentilmente prestato l’attrezzatura necessaria.