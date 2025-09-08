In gara anche la Rosazza-Rifugio Madonna della Neve, primi al traguardo Coda-Di Vincenzo FOTO

Domenica 7 settembre si è corsa la 33° edizione della gara Rosazza-Rifugio Madonna della Neve.

12 atleti si sono contesi la vittoria sui 3,3 chilometri di lunghezza con 570 metri di dislivello+ . La gara femminile è stata dominata da Miriam Di Vincenzo che ha vinto in 32' 57'', 11° miglior tempo femminile di sempre. Alle sue spalle, al 2° posto, Rosella Duoccio in 44' 20''.

Anche la gara maschile ha avuto un suo leader: si tratta di Emanuele Coda che ha chiuso il percorso in 27' 18'', seguito da Alex Romagnolo (29' 50'') ed Enzo Peraldo che ha chiuso il podio in 31' 17''.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 20 settembre, alle 20, con la corsa in notturna Rosazza-Rifugio Madonna della Neve, gratuita, con classifica ufficiale.