Spaccio nei boschi della Valle Elvo, vasta operazione dei Carabinieri: denunce e sanzioni

Vasta operazione del Comando Compagnia Carabinieri di Biella nello scorso fine settimana, che ha visto impiegati i militari della Sezione Operativa e numerose pattuglie delle Stazioni dipendenti, nell’ambito della costante azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti in aree boschive, in particolare nella Valle Elvo. Nel corso dell’operazione sono state controllate decine di autovetture e di persone, e l’attività ha portato a denunce e sanzioni.

Un cittadino 33anne di origine marocchina - senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale - è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale poiché, sorpreso nel bosco vicino al cimitero di Sala Biellese, dove si era accampato in un riparo di fortuna quale verosimile punto d’appoggio per la compravendita di sostanze stupefacenti, alla vista dei militari tentava la fuga venendo bloccato dopo un breve inseguimento.

Al termine delle operazioni, è stato anche segnalato alla Questura di Biella al fine di regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano. Stessa sorte per un connazionale 19enne, fermato lungo una strada secondaria tra Mongrando e Donato. Ad un posto di controllo nella stessa zona è stato invece fermato un 60enne italiano, già più volte segnalato quale assuntore e con patente di guida ritirata, che viaggiava a bordo di uno scooter privo di assicurazione e revisione, verosimilmente per recarsi ad acquistare dello stupefacente. Oltre ad elevare varie sanzioni, i Carabinieri hanno sequestrato il mezzo.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.