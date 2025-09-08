Lutto a Candelo per la morte improvvisa di Giuseppe Marta

Tragedia nel comune di Candelo dove nella prima serata di ieri, 7 settembre, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo all'interno di un'abitazione. A dare l'allarme la figlia che, stando alle prime ricostruzioni, non sarebbe riuscita a mettersi in contatto con lui.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Candelo, assieme ai sanitari del 118 che, una volta dentro casa, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto a seguito di una caduta dovuta molto probabilmente ad un malore improvviso.

L'uomo, Giuseppa Marta, aveva 70 anni. Il magistrato di turno ha poi affidato la salma ai familiari per la celebrazione delle esequie funebri, previste per le 15 di domani nella chiesa parrocchiale di San Pietro, come riportano le Onoranze Funebri Caldera.