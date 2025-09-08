Biella, nonna e nipotina investite da un'auto in via Torino FOTO

Nonna e nipotina investite a Biella mentre stavano attraversando la strada. È successo poco prima delle 12 di questa mattina, 8 settembre, in via Torino, nei pressi del cinema Odeon. A travolgerle un'auto condotta da un anziano.

Sul posto è intervenuto velocemente il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai pedoni. Dalle informazioni raccolte, entrambe sono finite in ospedale: la donna di circa 70 anni avrebbe riportato ferite da codice giallo mentre la bambina è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice verde.

La strada è stata chiusa alla viabilità e il traffico deviato verso altre direzioni. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.