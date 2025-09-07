 / Running e Trail

Da Biella a Cossato, il Biellese di Corsa unito per l'AISM FOTO e VIDEO

L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sul tema della Sclerosi Multipla.

Da Biella a Cossato, il Biellese di Corsa unito per l'AISM (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Da Biella a Cossato passando per Chiavazza, Vigliano e Valdengo. Una marea di persone ha preso parte alla 16° edizione de “Il Biellese di Corsa”, la manifestazione non competitiva a passo libero, aperta a tutti, andata in scena questa mattina, domenica 7 settembre.

Come nella passata edizione, l’evento è stato realizzato dall'APD Pietro Micca di Biella, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della Sclerosi Multipla e sostenere le attività dell’AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla sul territorio.

Il punto di ritrovo di tutti i partecipanti è presso l’Accademia dello Sport, a Biella, con partenze in programma in vari punti della provincia, con distanze diverse e punti di ristoro vari. Al termine della manifestazione, tutti i presenti saranno accolti con un ricco buffet di ristoro.

