Risultato brillante per la prima edizione di “Dorzano in Bianco” FOTO

La prima edizione di Dorzano in Bianco ha riscosso un enorme successo, registrando una partecipazione numerosa e sentita da parte dei cittadini. L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale, si è rivelato un momento di festa e aggregazione capace di coinvolgere l’intera comunità.

«Per me è una grandissima soddisfazione – ha dichiarato il sindaco Manuel Gusulfino – perché vedere i nostri cittadini che, con eccezionale partecipazione, si divertono, è un motivo di orgoglio».

Il primo cittadino ha sottolineato come la serata sia stata organizzata alla perfezione grazie all’impegno del gruppo di Maggioranza e alla collaborazione dei dipendenti comunali: «Di loro vado molto fiero», ha aggiunto.

Un ringraziamento speciale è rivolto anche allo staff di Jamboree, che ha organizzato un'intensa due giorni ricca di partecipazione, dei 3 Scalini – Carosello del risotto italiano, che hanno deliziato i presenti con i loro piatti e a Maffeo Live, che ha animato la serata.

Il sindaco ha poi rivolto un “enorme grazie” a tutti i partecipanti, sottolineando come questo sia solo l’inizio di una lunga serie di manifestazioni dedicate alla comunità.