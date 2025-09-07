Paura a Salussola, donna aggredita da due cani

Attimi di paura per una donna di Salussola che, nella giornata di ieri, 6 settembre, è stata aggredita da due cani.

Stando alle prime ricostruzioni, effettuate dalle forze dell'ordine. la 47enne era a passeggio con i suoi amici a quattro zampe quando all'improvviso sarebbe stata attaccata da due pitbull che l'avrebbero morsa ad una mano.

In breve tempo, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito, assieme al proprietario di uno dei cani.

In seguito, le parti sono state informate delle rispettive facoltà di legge.