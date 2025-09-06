 / Biella

Biella | 06 settembre 2025, 15:32

Biella, all'oratorio di San Cassiano le "Olimpiadi dei Ragazzi": l'amministrazione ringrazia Don Piero FOTO

La manifestazione è stata organizzata in occasione del 30° anniversario.

Biella, all'oratorio di San Cassiano le &quot;Olimpiadi dei Ragazzi&quot;: l'amministrazione ringrazia Don Piero

Biella, all'oratorio di San Cassiano le "Olimpiadi dei Ragazzi": l'amministrazione ringrazia Don Piero

Nella giornata di ieri, venerdì 5 settembre, il Sindaco di Biella Marzio Olivero, accompagnato dall'assessore Livia Caldesi, si è recato all'oratorio di San Cassiano per prendere parte alla premiazione delle "Olimpiadi dei Ragazzi" magistralmente organizzate, per il trentesimo anno, da Don Piero.

Le competizioni sportive tra i ragazzi hanno chiuso anche quest' anno il centro estivo durato 12 settimane.
Il Sindaco ha voluto ringraziare don Piero che ancora una volta si è speso per la crescita fisica sociale e morale di molti giovani.

C.S. G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore