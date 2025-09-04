Biella, scontro auto-bici alla rotonda di via Addis Abeba

Momenti di preoccupazione a Biella per un incidente stradale avvenuto alla rotonda tra via Galimberti e via Addis Abeba. Il fatto è avvenuto dopo le 13 di oggi, 4 settembre.

A rimanere coinvolte nello scontro un'auto e una bici per cause da accertare. Sul posto gli operatori sanitari del 118 per la prima assistenza ai malcapitati di cui, al momento, non si conoscono le condizioni di salute. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Biella per la raccolta dei rilievi di rito che stabiliranno la dinamica del sinistro. Il traffico ha subito deviazioni e rallentamenti fino alla rimozione dei mezzi.