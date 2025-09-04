Operatore Informatico, investire in un nuovo percorso professionale per costruire un futuro digitale

Il proseguimento degli studi dopo la scuola media è cruciale per costruire un avvenire lavorativo solido e ricco di opportunità. La scelta di un percorso formativo adeguato può fare la differenza in un mercato del lavoro in continua evoluzione, dove le competenze specializzate e aggiornate sono sempre più richieste.

In risposta a queste esigenze, Città Studi attiverà, da fine settembre, il Corso biennale gratuito “Operatore Informatico”, finanziato dalla Regione Piemonte. Questo programma formativo è rivolto a ragazzi tra 15 e i 24 anni, che hanno completato il primo ciclo di istruzione.

Si rivolge a coloro che hanno frequentato almeno 1 anno del Secondo ciclo, ma che vogliono investire in un nuovo percorso professionale. Per gli interessati con le loro famiglie, Città Studi organizza martedì 9 settembre, dalle 14,30 alle 19,00, presso la propria sede in corso G. Pella n10, l’Open Day, con una giornata dedicata a far scoprire il corso “Operatore Informatico”.

Durante l’Open Day, ci sarà l'opportunità di visitare i laboratori, per esplorare gli spazi dedicati alla formazione pratica e osservare in azione le attrezzature e le tecnologie che verranno utilizzate durante il corso. Sarà un’occasione per incontrare i Docenti, esperti nel settore, pronti a illustrare il programma e le molteplici opportunità che il corso offre oltre a fornire risposte e informazioni dettagliate. Sarà possibile parlare direttamente con gli Studenti attualmente iscritti, che condivideranno le loro esperienze personali e racconteranno come si svolgono le lezioni, per dare un’idea chiara e reale del percorso formativo.

Il personale di Città Studi sarà a disposizione per fornire chiarimenti sui vari aspetti del corso e sulle future opportunità lavorative, al fine di avere tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole. Durante i due anni di corso in “Operatore Informatico, gli Studenti acquisiranno competenze pratiche e teoriche necessarie per operare nel supporto ai sistemi, alle reti e alle soluzioni di gestione dei dati.

Il programma include conoscenze di base in elettronica ed elettrotecnica, abilità nell’assemblaggio e nella riparazione di Personal Computer, installazione di sistemi operativi e software, gestione delle reti informatiche e creazione di siti web e landing pages. Gli allievi potranno anche esplorare applicazioni delle competenze acquisite in contesti innovativi come il Metaverso e il mondo del gaming. Il corso “Operatore Informatico” non è solo un'opportunità di formazione, ma un trampolino di lancio per i giovani verso il mondo del lavoro.

La formazione fornita è solida e allineata alle esigenze di un mercato sempre più tecnologico e digitale. In Italia, il settore informatico offre ampie opportunità di inserimento lavorativo, con una crescente domanda di operatori e tecnici informatici. La digitalizzazione sta infatti trainando la richiesta di queste figure professionali.

Per ulteriori informazioni o per appuntamenti in altri orari / giornate è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 8551111, inviare una mail a formazione@cittastudi.org, oppure visitare il sito web www.cittastudi.org.