 / Biella

Biella | 04 settembre 2025, 15:30

Operatore Informatico, investire in un nuovo percorso professionale per costruire un futuro digitale

città studi

Operatore Informatico, investire in un nuovo percorso professionale per costruire un futuro digitale

Il proseguimento degli studi dopo la scuola media è cruciale per costruire un avvenire lavorativo solido e ricco di opportunità. La scelta di un percorso formativo adeguato può fare la differenza in un mercato del lavoro in continua evoluzione, dove le competenze specializzate e aggiornate sono sempre più richieste.

In risposta a queste esigenze, Città Studi attiverà, da fine settembre, il Corso biennale gratuito “Operatore Informatico”, finanziato dalla Regione Piemonte. Questo programma formativo è rivolto a ragazzi tra 15 e i 24 anni, che hanno completato il primo ciclo di istruzione.

Si rivolge a coloro che hanno frequentato almeno 1 anno del Secondo ciclo, ma che vogliono investire in un nuovo percorso professionale. Per gli interessati con le loro famiglie, Città Studi organizza martedì 9 settembre, dalle 14,30 alle 19,00, presso la propria sede in corso G. Pella n10, l’Open Day, con una giornata dedicata a far scoprire il corso “Operatore Informatico”.

Durante l’Open Day, ci sarà l'opportunità di visitare i laboratori, per esplorare gli spazi dedicati alla formazione pratica e osservare in azione le attrezzature e le tecnologie che verranno utilizzate durante il corso. Sarà un’occasione per incontrare i Docenti, esperti nel settore, pronti a illustrare il programma e le molteplici opportunità che il corso offre oltre a fornire risposte e informazioni dettagliate. Sarà possibile parlare direttamente con gli Studenti attualmente iscritti, che condivideranno le loro esperienze personali e racconteranno come si svolgono le lezioni, per dare un’idea chiara e reale del percorso formativo.

Il personale di Città Studi sarà a disposizione per fornire chiarimenti sui vari aspetti del corso e sulle future opportunità lavorative, al fine di avere tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole. Durante i due anni di corso in “Operatore Informatico, gli Studenti acquisiranno competenze pratiche e teoriche necessarie per operare nel supporto ai sistemi, alle reti e alle soluzioni di gestione dei dati.

Il programma include conoscenze di base in elettronica ed elettrotecnica, abilità nell’assemblaggio e nella riparazione di Personal Computer, installazione di sistemi operativi e software, gestione delle reti informatiche e creazione di siti web e landing pages. Gli allievi potranno anche esplorare applicazioni delle competenze acquisite in contesti innovativi come il Metaverso e il mondo del gaming. Il corso “Operatore Informatico” non è solo un'opportunità di formazione, ma un trampolino di lancio per i giovani verso il mondo del lavoro.

La formazione fornita è solida e allineata alle esigenze di un mercato sempre più tecnologico e digitale. In Italia, il settore informatico offre ampie opportunità di inserimento lavorativo, con una crescente domanda di operatori e tecnici informatici. La digitalizzazione sta infatti trainando la richiesta di queste figure professionali.

Per ulteriori informazioni o per appuntamenti in altri orari / giornate è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 8551111, inviare una mail a formazione@cittastudi.org, oppure visitare il sito web www.cittastudi.org.

c. s Città Studi g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore