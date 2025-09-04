“Il Biellese di Corsa”, come cambia la viabilità in città

Domenica 7 settembre è in programma la corsa “Il Biellese di Corsa”. Per l'occasione il Comune di Biella ha disposto alcune modifiche alla viabilità che interessano alcune vie cittadine.

In particolare sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione, qualora necessaria, e comunque il tempo strettamente necessario al passaggio dei podisti dalle ore 9.30 circa e alle ore 12 circa sul seguente percorso: Via Milano dal confine con Vigliano Biellese sino a via Coda • Via Coda • Via della Vittoria • Piazza XXV Aprile • Via Gamba • Via Milano, corsia nord, da Via Gamba sino a via Cernaia percorrendo il “Ponte Cerruti” • Via Marconi • Viale Carducci • Viale Matteotti • Piazza Vittorio Veneto est • Via Italia • Via Duomo • Via Amendola • Piazza Curiel • Via Boglietti • Via G. Sella • Via S. Ferrero • Via Q.Sella • Piazza Cossato • Via Ivrea • Via Tigli • Corso Pella • Accademia dello Sport (arrivo).