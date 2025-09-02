Rally, Colombo e Grosso campioni regionali con due gare d'anticipo: “Obiettivo raggiunto!”

Il sogno, dichiarato di recente nell’ultima intervista rilasciata a Newsbiella, è finalmente diventato realtà. Alessandro Colombo, 23 anni, pilota biellese classe 2001, ha conquistato il campionato regionale con due gare d’anticipo, centrando un obiettivo che inseguiva da tempo e che aveva definito la sua più grande ambizione.

Il successo è arrivato al Rally Città di Torino, andato in scena tra venerdì 31 agosto e sabato 1° settembre. Venerdì un po’ di pioggia, ma le nuvole hanno lasciato spazio al bel tempo nei giorni di gara: fondo asciutto il sabato. A bordo dell’inseparabile Peugeot 106 Rallye, i biellesi Colombo e Matteo Grosso, navigatore, hanno concluso 31esimi assoluti e primi di categoria, portando l’equipaggio alla conquista assicurata del titolo CRZ N2.

“È una soddisfazione immensa – commenta Colombo – perché è il coronamento di un obiettivo costruito sulla costanza e l’impegno di molte persone. Ringrazio di cuore Autosport Italia, tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, Biella Motor Team, i miei genitori Daniela e Paolo che mi hanno sempre sostenuto e sono stati presenti ad ogni gara. Un ringraziamento speciale è rivolto a Matteo – navigatore – con cui ho condiviso questo splendido traguardo.”

Dopo un percorso di crescita costante, iniziato nel 2021 al Rally della Lana e consolidato con numerosi successi nelle prove regionali, Colombo centra un traguardo che lo proietta verso nuove sfide. Il prossimo appuntamento è già fissato: la finale nazionale ACI Sport in programma a Messina, in Sicilia.