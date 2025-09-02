Auto si ribalta a Cavaglià, scontro tra mezzi a Gaglianico: ci sono feriti

Doppio incidente stradale nel Biellese. Sono avvenuti nella giornata di ieri, 1° settembre: nel primo caso, un’auto è finita fuori strada ribaltandosi nel comune di Cavaglià. A bordo una donna di 34 anni con i suoi figli, subiti assistiti dal 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso.

A Gaglianico, invece, sinistro tra un’auto condotta da un uomo di 50 anni e una moto guidata da un 54enne. Ad avere la peggio proprio quest’ultimo, che avrebbe riportato ferite da codice verde. In entrambi gli episodi gli accertamenti sono stati affidati ai militari dell’Arma.