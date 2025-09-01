A Oropa un concerto di musiche celtiche meditative

Un intreccio di melodie irlandesi, scozzesi e bretoni animerà la Basilica Antica di Oropa venerdì 5 settembre alle 21 con il gruppo Rowan Tree, formazione che propone un repertorio di musica tradizionale celtica interpretata in chiave meditativa. Il programma della serata spazierà dalle melodie popolari irlandesi alle atmosfere scozzesi, senza dimenticare la tradizione bretone e francese.

Tra i brani in scaletta non mancheranno classici come Danny Boy e Brian Boru March, accanto a danze e arie meno conosciute ma altrettanto evocative, come Honeymoon Set, The Flowers of the Forest e Skyline Jig. I Rowan Tree sono una formazione eterogenea, che nasce dall’incontro di musicisti con esperienze diverse ma accomunati dall’amore per la musica tradizionale celtica e dal desiderio di esplorarne le sonorità in chiave meditativa.

Stefano Quaglia, polistrumentista, ha approfondito nel corso degli anni lo studio delle cornamuse e dei flauti tradizionali europei. Pietro Farina, violinista, vanta un percorso iniziato in giovanissima età con concerti in Italia e all’estero. Flavio Roncolato, chitarrista classico eclettico, cura gli arrangiamenti del gruppo. Fabio Terragnoli, batterista, porta ritmo alle composizioni. Completa l’ensemble Massimiliano “Max” Grassi, pianista autodidatta e improvvisatore, con un approccio libero e spirituale allo strumento.