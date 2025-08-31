Porte aperte al Santuario del Cavallero tra visite e passeggiate nella natura

Yoga, visite guidate (dalle 14.30), aree bimbi e passeggiate nella natura. C'è ancora tempo per il visitatore di recarsi al Santuario del Cavallero per riscoprire uno dei luoghi più suggestivi dell'alta Valsessera. Il ricco programma di eventi è presente ogni domenica fino al prossimo 7 settembre.
A Oropa concerto con visita al Giardino Botanico
Domenica 31 agosto il Santuario di Oropa ospita un nuovo concerto di Percorsi Sonori nella Rete...