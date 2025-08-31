Sala Biellese, ecco il Premio Roberto Masserano per gli studenti più meritevoli

Come ogni anno, a Sala Biellese, viene istituito il "Premio Roberto Masserano – contributi allo studio" per l’anno scolastico 2024/25.

Lo rende noto il Comune sui propri canali social: “L’iniziativa, ormai tradizionale, nasce con l’obiettivo di incentivare e premiare l’impegno scolastico dei giovani residenti nel nostro paese, attraverso l’assegnazione di contributi in denaro agli studenti che si sono distinti per impegno e risultati. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro venerdì 12 settembre presso gli uffici comunali”.