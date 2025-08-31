Pralungo, un piccolo gesto in memoria di Erika Preti: “Una targa rinnovata per non dimenticare”

A Pralungo il ricordo di Erika Preti è più integro che mai. Nelle scorse settimane è stata ricollocata la targa in memoria della giovane tragicamente uccisa l'11 giugno 2017 per mano del compagno.

“Di fronte alla Chiesa della Trinità di Pralungo si trova un’opera artistica dedicata a lei e a tutte le vittime di femminicidio, realizzata per mantenere viva la memoria e dire con forza mai più – si legge nella nota della pagina social Pralungo in Comune - La targa, che ne spiegava il significato e gli autori, col tempo si era sbiadita: grazie alla disponibilità e alla generosità dell’Officina Grafica Biella di Vigliano Biellese, che l’ha rifatta gratuitamente, oggi papà Fabrizio e mamma Tiziana hanno potuto sostituirla con una nuova. Un piccolo gesto per custodire un grande ricordo”.