SEAB, l'accesso allo sportello di Cossato cambia modalità di ricezione delle utenze

Dal 14 maggio l’accesso allo sportello SEAB di Cossato cambia modalità di ricezione delle utenze: per azzerare le code e offrire un servizio migliore, riceverà esclusivamente su appuntamento.
Come prenotare
- Online: sul sito sportelloseab.it (senza registrazione)
- Telefono: in caso di difficoltà ad accedere al portale è possibile prenotare tramite operatore chiamando allo 015.8352911 interno 8
(Lun-Gio, 8:00 -12:30 / 13:30 – 17:00 - Venerdì 8:00 – 12:30 / 13.30 – 15:00)
Dove e Quando
Sportello SEAB, Cossato, Piazza Angiono, 14 (piano terra).
Orari di apertura al pubblico (previa prenotazione), il giovedì
- Mattina: dalle 8:30 alle 12:30
- Pomeriggio: dalle 14:00 alle 16:30
Si ricorda che è possibile monitorare la propria posizione tariffaria in qualsiasi momento registrandosi al Portale SEAB all’indirizzo web portaleseab.dbw.ies.it
Per ulteriori informazioni sulle bollette sono inoltre attivi l’indirizzo e-mail tiacossato@seabiella.it ed il numero telefonico 015.83.52.911 (interno 4).