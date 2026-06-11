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Cossato e Cossatese | 11 giugno 2026, 10:00

SEAB, l'accesso allo sportello di Cossato cambia modalità di ricezione delle utenze

SEAB, l'accesso allo sportello di Cossato cambia modalità di ricezione delle utenze

SEAB, l'accesso allo sportello di Cossato cambia modalità di ricezione delle utenze

Dal 14 maggio l’accesso allo sportello SEAB di Cossato cambia modalità di ricezione delle utenze: per azzerare le code e offrire un servizio migliore, riceverà esclusivamente su appuntamento.

Come prenotare

  • Online: sul sito sportelloseab.it (senza registrazione)
  • Telefono: in caso di difficoltà ad accedere al portale è possibile prenotare tramite operatore chiamando allo 015.8352911 interno 8
    (Lun-Gio, 8:00 -12:30 / 13:30 – 17:00 - Venerdì 8:00 – 12:30 / 13.30 – 15:00)

Dove e Quando

Sportello SEAB, Cossato, Piazza Angiono, 14 (piano terra).

Orari di apertura al pubblico (previa prenotazione), il giovedì

  • Mattina: dalle 8:30 alle 12:30
  • Pomeriggio: dalle 14:00 alle 16:30

Si ricorda che è possibile monitorare la propria posizione tariffaria in qualsiasi momento registrandosi al Portale SEAB all’indirizzo web portaleseab.dbw.ies.it

Per ulteriori informazioni sulle bollette sono inoltre attivi l’indirizzo e-mail tiacossato@seabiella.it ed il numero telefonico 015.83.52.911 (interno 4).

Redazione g. c.

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