Bolle di Malto 2025, grande pubblico a Biella per i concerti in piazza Martiri al chiaro di luna FOTO

Pubblico delle grandi occasioni a Biella per la serie di concerti andati in scena nella serata di ieri, 30 agosto, in piazza Martiri, in occasione dell'edizione 2025 di Bolle di Malto. Dopo l’apertura alle 18 dei Florie & The Lazy Cats, alle 20 sono saliti sul palco le Tigri da Soggiorno per un mix esplosivo di soul, funk e rock.

Poi, è arrivata l'esibizione dei La Rua con Daniele Incicco, seguita dal DJ Set che ha continuato ad animare l'arena di Biella fino a tarda notte. Non solo musica ma protagonisti anche i piatti e le birre delle diverse tradizioni regionali tali da soddisfare e conquistare i palati dei presenti.