Cena sotto le Stelle al Favaro, oltre 350 commensali a tavola FOTO

Oltre 350 commensali hanno preso parte alla Cena sotto le Stelle, andata in scena nella serata di ieri, 30 agosto, nei pressi della Cooperativa del Favaro. Una lunga tavola allestita nella via principale del rione di Biella, imbandita a festa, con molti piatti della tradizione e musica in sottofondo.

L'evento, giunto alla seconda edizione, ha visto in campo ben 30 volontari. Un’occasione speciale pensata per riunire la comunità e vivere un’esperienza unica sotto il cielo stellato. Soddisfatti dei numeri in crescita gli organizzatori (parrocchia e associazioni di Favaro) che hanno dato appuntamento all'edizione 2026.