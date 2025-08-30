Cossila, restaurato l’organo storico di San Grato

Dopo oltre cinquant’anni di silenzio, torna a suonare l’organo “Angelo Nava 1897” della chiesa parrocchiale di San Grato a Cossila. Lo strumento, profondamente segnato dagli interventi del Novecento, è stato restaurato dall’organaro Alessandro Rigola e dal restauratore Stefano Barbero sotto la tutela della Sovrintendenza.

L’operazione, costata circa 50mila euro, è stata resa possibile dalla generosità dei parrocchiani e dal sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Biella e Torino. Oltre alla parte organaria, sono state consolidate e ripulite anche la cassa lignea e la cantoria.

Il nuovo esordio avverrà venerdì 5 settembre alle 21, nel contesto della festa patronale, con la benedizione liturgica seguita dal concerto del maestro Ivan Ronda, organista e pianista di fama internazionale. Il programma, dal titolo “Tra sacro e profano”, proporrà brani di Storace, Dreyer, Balbastre, Händel, Verdi, Rossini e Willscher.