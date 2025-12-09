Biella, urtato da un’auto in manovra: anziano finisce al Pronto Soccorso

Avrebbe riportato un'escoriazione al ginocchio l'uomo di 86 anni che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato urtato da un'auto, impegnata in fase di manovra. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 9 dicembre, nel piazzale della Stazione San Paolo, a Biella.

L'anziano è stato subito soccorso e assistito dal personale sanitario, giunto molto velocemente sul luogo dell'incidente. In seguito, è stato accompagnato al Pronto Soccorso in codice verde. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.