 / CRONACA

CRONACA | 09 dicembre 2025, 19:20

Biella, urtato da un’auto in manovra: anziano finisce al Pronto Soccorso

L'uomo di 86 anni avrebbe riportato ferite da codice verde.

biella anziano

Biella, urtato da un’auto in manovra: anziano finisce al Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Avrebbe riportato un'escoriazione al ginocchio l'uomo di 86 anni che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato urtato da un'auto, impegnata in fase di manovra. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 9 dicembre, nel piazzale della Stazione San Paolo, a Biella.

L'anziano è stato subito soccorso e assistito dal personale sanitario, giunto molto velocemente sul luogo dell'incidente. In seguito, è stato accompagnato al Pronto Soccorso in codice verde. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore