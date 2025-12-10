 / CRONACA

Biella, vandali in via Italia. Proteste dai residenti: “Fioriera nuovamente distrutta, non c'è fine al degrado”

Nuove segnalazioni dagli abitanti del quartiere: l'episodio più grave riguarda lo sradicamento della pianta posta da un abitante nella fioriera del quartiere, già danneggiata da mani ignote lo scorso mese.

A distanza di pochi giorni dall’ultimo fine settimana, è tornata l’amarezza tra i residenti di via Italia. Alcuni cittadini hanno segnalato di aver trovato nuovamente segni di vandalismo in prossimità delle loro abitazioni: l'episodio più grave riguarda lo sradicamento della pianta ornamentale posta da un abitante nella fioriera del quartiere, già danneggiata da mani ignote lo scorso mese.

A terra anche rami spezzati e terriccio sparso lungo il ciottolato. “È stata anche portata via durante la notte, un gesto che molti faticano a comprendere – spiegano – e dimostra come la situazione non sia minimamente cambiata nonostante le ripetute segnalazioni e l'articolo da voi pubblicato lo scorso 21 novembre. Senza dimenticare i continui episodi di degrado e maleducazione a cui assistiamo nei weekend. Sembrano non finire mai”.

La richiesta avanzata dai cittadini è chiara: “Servono telecamere e controlli più frequenti, soprattutto nelle ore serali e nel fine settimana, quando la zona si anima di persone - sottolineano - L’obiettivo non è limitare la socialità ma prevenire comportamenti incivili che, negli ultimi mesi, sono diventati sempre più frequenti. Non siamo contro la movida né pretendiamo il silenzio assoluto. Ma vogliamo rispetto e decoro: non è accettabile che qualcuno imbratti o rovini la proprietà altrui senza conseguenze. Per questo siamo qui per richiedere un intervento efficace e risolutivo per evitare nuovi episodi di degrado”.

g. c.

