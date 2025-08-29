Storie di Piazza festeggia 20 anni: memoria, teatro e comunità

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende il Biellese con Storie di Piazza APS, che celebra il suo ventennale con due giornate di eventi tra Miagliano e Sordevolo.

L’associazione, punto di riferimento culturale del territorio, intreccia da vent’anni memoria, creatività e partecipazione collettiva. Dopo una sessione di riprese al Rifugio Rivetti, in collaborazione con il CAI Biella e con i ragazzi del progetto Contiamo su di noi, sostenuto da Fondazione CRBiella e Fondazione Marco Falco, si entra ora nel vivo delle celebrazioni.

Sabato 6 settembre – “Venti di Piazza” al Lanificio Botto di Miagliano

Dalle ore 15 alle 24 il Lanificio Botto ospiterà una grande festa aperta alla comunità, agli amici e a tutti coloro che hanno contribuito in questi vent’anni alla crescita di Storie di Piazza. Con il coordinamento di Manuela Tamietti e del Direttivo, sarà possibile anche tesserarsi gratuitamente per il 2025.

Il pomeriggio si aprirà con i laboratori gratuiti:

Cinema interattivo con Daniele Trani e i ragazzi di Contiamo su di noi (“Ritorno al presente”).

Laboratori sonori con Simona Colonna: Il ritmo di Amigdala (15.00-16.30, adulti) e Le storie raccontate (17.00-18.00, bambini).

Laboratori teatrali con Oriana Minnicino: Teatro per bimbi (5-9 anni, ore 15.00) e Teatro per ragazzi (10-15 anni, ore 16.00).

Non mancheranno installazioni ed esposizioni, tra cui Robe di Piazza: Scene e Costumi a cura di Laura Rossi e Franco Marassi, la proiezione 20 anni di storie di Maurizio Pellegrini e una mostra di locandine storiche curate da Franco Grosso.

La giornata culminerà con un aperitivo musicale (ore 18.30) e, alle 20.30, con una performance teatrale libera che vedrà protagonisti attori storici e nuovi collaboratori dell’associazione.

Domenica 7 settembre – “Margherita e le altre” alla Trappa di Sordevolo

Il weekend si chiude con lo spettacolo teatrale “Margherita e le altre”, in scena alle ore 16.30 presso l’Ecomuseo della Tradizione Costruttiva – La Trappa di Sordevolo.

Si tratta dell’evento finale della residenza artistica Risalire la Storia, nell’ambito della Scuola Senza Pareti, in collaborazione con il Circolo Culturale Tavo Burat e con il sostegno della Rete Museale Biellese e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Bando CulturHub.

Lo spettacolo porta sul palco la figura di Margherita, compagna del frate eretico Fra Dolcino, attraverso un monologo teatrale e musicale intenso e suggestivo.

Protagoniste le attrici Noemi Garbo, Sonia Rondi, Clara Costetti, Greta Masi, Monica Rubin Barazza, con la musica dal vivo di Elena Straudi (arpa) e Simona Colonna (voce e violoncello). Una narrazione dal carcere, nel momento più drammatico della vita della protagonista, che restituisce un’immagine nuova, umana e appassionata di Fra Dolcino.