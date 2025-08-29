Gaglianico, recita Santo Rosario al Pilone Votivo Madonna d' Oropa FOTO

In occasione del 405º Anniversario dell' Incoronazione della Madonna d' Oropa la Parrocchia di Gaglianico e un gruppo di residenti di Frazione Tabbie organizzano domani sabato 30 Agosto alle ore 21,00 una recita del Santo Rosario presso il Pilone Votivo della Madonna d' Oropa posizionato in via Gramsci angolo via Italia.

La funzione religiosa si terrà sul retro del Pilone Votivo nel giardino condominiale messo gentilmente a disposizione dai condomini. La recita del Santo Rosario vuole essere oltre a un momento di incontro e preghiera un invito alla Madonna che protegga durante il loro viaggio, tutti coloro che per lavoro, vacanze o altro sono di passaggio. Infatti il Pilone votivo datato 7 aprile 1879 era uno dei cinque posizionati agli ingressi viari di Biella e voleva simboleggiare il saluto della Madonna a chi usciva dai territori biellesi o il ringraziamento a Maria per il ritorno a casa.