A Cossato, Grigliata Alpina 2025!

Con la fine dell’estate torna uno degli appuntamenti più attesi a Cossato: la Grigliata Alpina 2025, organizzata dal Gruppo Alpini di Cossato-Quaregna. Tre giorni in cui tradizione, buon cibo e convivialità si incontrano in un clima festoso e aperto a tutte le età.

Da questa sera, al 31 agosto, in via Cesare Battisti, gli stand proporranno un menù ricco e vario: dalle classiche grigliate miste alla polenta concia, fino a piatti come la trippa, il baccalà e il fritto di pesce, accompagnati da antipasti e aperitivi serali.

Non mancheranno la musica, l’allegria e lo spirito alpino che rendono questa festa un momento speciale di aggregazione per la comunità. È l’occasione giusta per trascorrere una serata diversa con amici, incontrare persone e riscoprire insieme i sapori della tradizione biellese.