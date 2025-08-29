Concerto d'organo a Oropa

Venerdì 29 agosto, alle 21, la Basilica Antica di Oropa ospiterà il secondo concerto d’organo del maestro Giuseppe Radini.
Il tema della serata “L’organo-orchestra nella creatività e nella trascrizione” guida l’ascoltatore in un viaggio musicale che celebra l’organo non solo come strumento liturgico, ma come vero e proprio surrogato dell’orchestra sinfonica.
Radini proporrà un programma ricco e affascinante che esplora le potenzialità timbriche, dinamiche ed espressive dell’organo, in un dialogo costante con il linguaggio orchestrale romantico: un omaggio all’aspetto sinfonico dell’organo, che nei secoli ha saputo trasformarsi da strumento della liturgia a protagonista di una musica colta, capace di evocare tutta la ricchezza dell’orchestra.